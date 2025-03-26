VK запустила сервис для маркетологов на основе ИИ

VK Predict представил ИИ-сервис для маркетологов AI Persona

VK запустила AI Persona — ИИ-сервис, который поможет повысить эффективность CRM-маркетинга и улучшить клиентский опыт. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе соцсети.

AI Persona может описать конкретный сегмент аудитории, сравнить сегменты между собой, выделить ключевые отличия в нескольких параметрах, а также обозначить эксклюзивные признаки той или иной аудитории. С помощью этого сервиса заказчик сможет получить инсайты об аудитории. Также система может автоматически сгенерировать, например, тексты для email или SMS рассылок.

Чтобы получить более подробные результаты, пользователю необходимо будет сформулировать вопрос простыми словами в чат-боте, и AI Persona ответит в режиме диалога. Далее для каждого сегмента система сгенерирует рекламные сообщения, персонализированные на основе признаков каждого из них.

«Сочетание data-driven подхода и генеративного ИИ в AI Persona поможет эффективно анализировать массивы данных, лучше узнавать свою аудиторию и находить общий язык с отдельными ее сегментами, одновременно снижая нагрузку на аналитиков», — отметил директор центра аналитических продуктов VK Predict Роман Стятюгин.