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09:39, 27 марта 2025Спорт

Крамник остался недоволен дисквалификацией украинского шахматиста за жульничество

Крамник призвал ФИДЕ ужесточить санкции против украинского шахматиста-жулика
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Imago / Beautiful Sports / Meurer / Globallookpress.com

Четырнадцатый чемпион мира россиянин Владимир Крамник остался недоволен двухлетней дисквалификацией украинского шахматиста Кирилла Шевченко за жульничество. Свое мнение он высказал на странице в соцсети X.

Крамник назвал решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о таком наказании позорным и навлекающим на себя тень. «Настоящий позор. Учитывая, что это не первый случай мошенничества со стороны игрока, как минимум согласно информации chess.com, отстранявшего его ранее за нарушение fair-play. Ситуация сложнее некуда», — заявил он. Шахматист призвал ужесточить санкции, добавив, что подаст апелляцию на это решение.

26 марта ФИДЕ отстранила украинца Шевченко, выступающего за Румынию, на три года, один из которых — условно. Дисквалификация была наложена за инцидент на клубном чемпионате Испании.

Во время турнира судьи обратили внимание на частые выходы Шевченко в туалет. Позднее они нашли телефон с запиской, провели расследование и пришли к выводу, что аппарат принадлежит шахматисту. После этого спортсмена отстранили от турнира.

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