В России заметно подорожал бензин

Биржевая стоимость Аи-95 подскочила почти на 1,5 тысячи рублей с 24 марта

В ходе торгов в пятницу, 28 марта, стоимость тонны основных марок бензина продолжила расти. Об этом свидетельствуют данные СПБ Биржи.

В моменте стоимость Аи-92 выросла до 51 729 рублей за тонну. Ближе к 14:30 по московскому времени котировки незначительно снизились и опустились до отметки 51 657 рублей. Для сравнения, торги в понедельник, 24 марта, эта марка завершила на уровне в 50 734 рубля. Таким образом, с начала рабочей недели Аи-92 подорожала на 923 рубля.

Стоимость премиальной марки Аи-95, в свою очередь, увеличилась до 57 672 рублей за тонну. Прирост за пять дней составил 1438 рублей. Цена тонны летнего дизельного топлива к 14:35 оказалась на отметке 60 282 рубля. Этот вид топлива с начала рабочей недели, напротив, заметно подешевел. В понедельник его стоимость составляла 63 024 рубля за тонну.

Схожая динамика цен на бензин наблюдалась на российском биржевом рынке в середине марта. Аналитики связывают затяжное удорожание этого вида топлива в России прежде всего с негативными последствиями атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). В начале первого месяца весны нападению БПЛА подвергся Сызранский НПЗ, спустя несколько недель мощный пожар произошел на нефтебазе в Туапсе.

Для стабилизации цен в период посевной и недопущения возможного дефицита топлива Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагала запретить на месяц всем производителям вывозить бензин из России. Власти РФ к этой просьбе не прислушались и продлили разрешение на экспорт до 31 августа 2025 года. Мера распространилась на компании, производящие более миллиона тонн топлива в год. Иными словами, правительство фактически разрешило основным экспортерам отправлять бензин на внешние рынки.