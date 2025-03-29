Губерниев отказался называть предательницей сменившую гражданство теннисистку Касаткину

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной сменить гражданство на австралийское. Его слова приводит Metaratings.
«Сменила и сменила, это ее право. Выступала за Россию, а теперь будет представлять Австралию. Желаю ей удачи. Это ее путь и ее выбор. Предательницей точно не назову, потому что это низко», — заяви Губерниев.
Ранее на решение Касаткиной отреагировал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. Он заявил, что сюрпризом решение спортсменки для него не стало, так как Касаткина давно дистанцировалась от ФТР.
Ранее стало известно, что Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. Она заявила, что Австралия стала для нее местом, которое она любит и где по-настоящему чувствует себя как дома.