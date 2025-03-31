Предсказано будущее Ле Пен после приговора

Политолог Чихачев: Ле Пен останется неформальным лидером французских правых

Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен останется неформальной главой французских правых, несмотря на решение суда, запрещающее ей участвовать в президентских выборах 2027 года. Об этом заявил доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Чихачев в беседе с «Лентой.ру».

В нынешних условиях Марин Ле Пен не сможет избираться, хотя фактически она сможет остаться неформальным лидером французских крайне правых Алексей Чихачев кандидат политических наук, доцент кафедры европейских исследований СПбГУ

При этом эксперт указал, что за Ле Пен пока остается право исполнять обязанности депутата Национального собрания. Однако политолог подчеркнул, что решение суда исключает ее руководство парламентской фракцией.

31 марта парижский суд огласил решение по делу в отношении Ле Пен. Известного крайне правого французского политика приговорили к штрафу и нескольким годам лишения свободы по делу о растрате средств из бюджета Европейского парламента. Данное решение предполагает также и лишение права на участие в президентских выборах 2027 года, на которых она была фаворитом предвыборной гонки.