В России высказались о договоренности Трампа и Стармера давить на Путина

Депутат Журова раскритиковала договоренность Трампа и Стармера давить на Путина

Россия хочет урегулировать конфликт на Украине, вопрос только в том, какие Москве предлагают условия, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат высказалась о договоренности президента США Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером продолжать давить на президента России Владимира Путина.

«Они очень странные люди. Мы-то и не против урегулирования конфликта. Вопрос в том, какие условия урегулирования будут нам озвучены. Мы тоже хотим урегулировать, но только вопрос, что они нам предлагают за это. А мы все условия озвучили», — заявила Журова.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп договорился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером продолжать давить на Россию и ее президента Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте британского правительства в заявлении по итогам телефонного разговора двух политиков.

Кроме того, уточняется, что Трамп будет проинформирован о саммите в формате «коалиции желающих» и возможных форматах отправки европейских войск на Украину.