Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 31 марта 2025Россия

Мать участника СВО похоронила сына и выдвинула два требования к властям

Мать бойца СВО похоронила сына и потребовала у властей денег и медалей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dmitrii Iakimov / Shutterstock / Fotodom

Жительница Катав-Ивановского района Челябинской области, похоронившая участвовавшего в специальной военной операции (СВО) сына, выдвинула два требования властям. О чем именно идет речь, рассказывает Ura.ru.

Россиянин отправился в зону боевых действий осенью 2022 года. В феврале 2024 года его комиссовали, а еще через пять месяцев мужчины не стало. Официальная причина смерти ветерана — панкреатит.

Семья похоронила бойца за свои деньги. Сейчас его мать намерена получить от Минобороны выплаты в связи со смертью сына, а также медали, которые он получил за время службы.

Ранее в Хабаровском крае опекуну другого бойца СВО отказали в выплатах. В качестве обоснования решения страховая компания указала на отсутствие у опекуна официального статуса. Однако суд встал на сторону женщины, признав ее требования обоснованными.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

    В Белоруссии за электричество и энергетику начнет отвечать Мороз

    Число жертв землетрясения в Мьянме возросло

    Генпрокуратура России попросила приостановить действие запрета движения Талибан

    В Москве мужчина «помыл» полы в переходе метро, попал на видео и поплатился

    Техногиганта обвинили в злоупотреблениях и оштрафовали

    Зумеров сравнили с альфа и пришли к неожиданным выводам

    В США раскрыли план Трампа для обхода конституции США и выдвижения на третий срок

    Роспотребнадзор объяснил природу вызывающего кашель с кровью неизвестного вируса

    «Человек-лавандовый раф» объяснил покупку 10 роскошных авто за полгода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше