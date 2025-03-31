Мать участника СВО похоронила сына и выдвинула два требования к властям

Мать бойца СВО похоронила сына и потребовала у властей денег и медалей

Жительница Катав-Ивановского района Челябинской области, похоронившая участвовавшего в специальной военной операции (СВО) сына, выдвинула два требования властям. О чем именно идет речь, рассказывает Ura.ru.

Россиянин отправился в зону боевых действий осенью 2022 года. В феврале 2024 года его комиссовали, а еще через пять месяцев мужчины не стало. Официальная причина смерти ветерана — панкреатит.

Семья похоронила бойца за свои деньги. Сейчас его мать намерена получить от Минобороны выплаты в связи со смертью сына, а также медали, которые он получил за время службы.

Ранее в Хабаровском крае опекуну другого бойца СВО отказали в выплатах. В качестве обоснования решения страховая компания указала на отсутствие у опекуна официального статуса. Однако суд встал на сторону женщины, признав ее требования обоснованными.