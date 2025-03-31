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12:19, 31 марта 2025Интернет и СМИ

Начинающим блогерам назвали способ быстро поднять охваты

Во «ВКонтакте» появилась возможность публиковать посты и клипы в соавторстве
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Во «ВКонтакте» появилась возможность публиковать посты и клипы в соавторстве, что поможет начинающим авторам быстрее развиваться и наращивать охваты. Об этом соцсеть сообщила в релизе для «Ленты.ру».

Создание коллабораций стало доступно для всех пользователей с открытыми профилями, в том числе для авторов, брендов и сообществ в постах и клипах. Совместная публикация будет отображаться сразу в нескольких профилях и сообществах. При этом лайки и комментарии будут собраны под одним постом, тем самым объединяя аудиторию.

Директор по продукту «ВКонтакте» Евгений Васильев назвал соавторство в клипах и постах эффективным инструментом, упрощающим работу с совместным контентом. «Особенно он полезен начинающим авторам, помогая им быстрее развиваться и наращивать охваты», — добавил он.

Ранее VK выяснила, какой контент россияне лайкают чаще всего. Оказалось, что пользователи ВК больше всего лайкают посты в пабликах, посвященных юмору и развлечениям, образованию, новостям, животным и творчеству.

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