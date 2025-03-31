Россиянина осудили на 13 лет за криптопереводы ВСУ

В Хабаровске суд дал 13 лет мужчине за криптопереводы ВСУ

Хабаровский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы 26-летнего местного жителя по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2023 году мужчина нашел в интернете реквизиты электронных кошельков, которые использовались для сбора денег в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), и перечислил туда криптовалюту.

Россиянина вычислили сотрудники ФСБ. По статье 275 («Государственная измена») УК РФ он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее в Запорожской области суд арестовал обвиняемого в подготовке к террористической деятельности.