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09:55, 31 марта 2025Силовые структуры

СКР возбудил дело против стрелявшего с крыши по экипажу ППС мужчины

В Мурманске СК возбудил дело против мужчины, стрелявшего с крыши по экипажу ППС
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Мурманской области

В Мурманске следователи возбудили дело против мужчины, открывшего стрельбу с крыши дома по экипажу ППС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что пострадавших нет.

Операцию силовиков по обезвреживанию стрелка в Мурманске показали на видео.

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