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17:15, 1 апреля 2025Экономика

Еще в одном российском регионе ввели режим повышенной готовности в преддверии паводков

В Иркутской области на фоне угрозы половодья ввели режим повышенной готовности
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В Иркутской области на фоне угрозы половодья введен режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев, сообщается в его Telegram-канале.

В преддверии паводков все оперативные службы переходят на усиленный режим работы. Подтопления на территории региона уже зафиксированы в поселках Хомутово и Усть-Ордынский, где талая вода подобралась к областной больнице. В ликвидации последствий паводков на участках была задействована спецтехника для вскрытия дорожного полотна и пожарная насосная станция. Ситуация находится на контроле у главы региона: в подтопленный поселок прибыли первый заместитель губернатора, руководитель окружной администрации и начальник областного управления МЧС.

Ранее бывший глава Оренбуржья Денис Паслер публично попросил прощения из-за неполной готовности экстренных служб региона к масштабным паводкам 2024 года. Мощное половодье застало жителей Орска вскоре после прорыва дамбы 5 апреля 2024 года. В зоне затопления оказались не только десятки тысяч домов в самом городе, но и другие населенные пункты региона. Подвалы некоторых местных домов оставались затопленными и спустя пять месяцев после половодья. В 2025-м ущерб от предстоящих паводков в России, по подсчетам страховщиков, может составить до пяти миллиардов рублей.

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