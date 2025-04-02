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08:30, 2 апреля 2025Забота о себе

Раскрыто неожиданное воздействие оргазма на мозг

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Сильный оргазм может спровоцировать оцепенение или легкую потерю памяти, убежден гинеколог Сатчидананда Мэйти. Неожиданные последствия сексуального удовлетворения он раскрыл изданию Metro.

Врач указал, что оргазм можно сравнить с фейерверком, в котором задействовано сразу все тело. По его словам, нервные окончания клитора связаны с половым нервом, который отправляет сигналы в мозг и тем самым активирует лимбическую систему, отвечающую за чувства эйфории и удовольствия. В этот момент происходит выброс дофамина, эндорфина и окситоцина, а затем наступает период оцепенения. «Это мечтательное, отрешенное чувство может длиться от нескольких секунд до нескольких минут, в зависимости от человека и интенсивности оргазма», — рассказал Мэйти.

Кроме того, по его словам, в редких случаях оргазм может спровоцировать транзиторную глобальную амнезию — кратковременную потерю памяти, которая обычно безвредна для человека. «Это происходит из-за внезапного падения артериального давления и снижения притока крови к мозгу», — объяснил гинеколог.

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Мэйти добавил, что также человек может чихать или плакать после секса. По его словам, первая реакция возникает у некоторых людей из-за активной стимуляции нервной системы, а вторая — из-за всплеска регулирующих настроение гормонов пролактина и окситоцина.

Ранее гинеколог Талия Кроуфорд назвала главную причину отсутствия оргазма у женщин. По ее словам, без стимуляции определенных зон женщинам труднее получить удовольствие от секса.

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