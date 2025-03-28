Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:01, 28 марта 2025Забота о себе

Названа главная причина отсутствия оргазмов у женщин

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Неспособность достичь оргазма — аноргазмия — чаще всего обусловлена недостаточной стимуляцией различных эрогенных зон, считает гинеколог Талия Кроуфорд. Такое мнение она выразила в беседе с Daily Mail.

Врач объяснила, что без прямой стимуляции эрогенных зон женщине сложнее достичь оргазма. По ее словам, речь идет не только о клиторе, но и других частях тела, которые помогают усилить возбуждение во время полового акта, например, сосков, ушей, пальцев ног, кожи головы или подмышечных впадин.

При этом Кроуфорд отметила, что отсутствие достаточной стимуляции — это не единственная причина, по которой женщине может быть сложно достичь кульминации в сексе. Повлиять на оргазм у людей с низким от природы либидо могут сексуальная тревожность, отсутствие общения с партнером, химиотерапия, прием антидепрессантов или препаратов от гипертонии, уточнила она.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Ранее кардиолог Эван Левин предупредил, что прием некоторых лекарств может спровоцировать сложности в постели. В частности, по его словам, проблемы с потенцией у мужчин могут вызвать бета-блокаторы, которые назначаются для лечения нарушений сердечного ритма, гипертонии или стенокардии.

    Обсудить
    Последние новости

    «Есть основания полагать, что мы их добьем». Путин высказался о ходе СВО и внешнем управлении Украиной

    Президента Финляндии раскритиковали после его слов о России

    Минобороны Украины начало рекламировать подписание контракта в TikTok

    Неизвестный хищник съел мужчину в лесу

    Российские морпехи оценили боеспособность элитных частей ВСУ

    Названа главная причина отсутствия оргазмов у женщин

    В Госдуме рассказали о возможности ряда россиян получить бесплатную путевку в санаторий

    Пленный боец ВСУ рассказал о группе иностранных наемников в ДНР

    Подполье сообщило о массовом заходе кораблей НАТО в Одессу

    Глава Карелии прокомментировал слухи о своей отставке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше