Названа главная причина отсутствия оргазмов у женщин

Неспособность достичь оргазма — аноргазмия — чаще всего обусловлена недостаточной стимуляцией различных эрогенных зон, считает гинеколог Талия Кроуфорд. Такое мнение она выразила в беседе с Daily Mail.

Врач объяснила, что без прямой стимуляции эрогенных зон женщине сложнее достичь оргазма. По ее словам, речь идет не только о клиторе, но и других частях тела, которые помогают усилить возбуждение во время полового акта, например, сосков, ушей, пальцев ног, кожи головы или подмышечных впадин.

При этом Кроуфорд отметила, что отсутствие достаточной стимуляции — это не единственная причина, по которой женщине может быть сложно достичь кульминации в сексе. Повлиять на оргазм у людей с низким от природы либидо могут сексуальная тревожность, отсутствие общения с партнером, химиотерапия, прием антидепрессантов или препаратов от гипертонии, уточнила она.

Ранее кардиолог Эван Левин предупредил, что прием некоторых лекарств может спровоцировать сложности в постели. В частности, по его словам, проблемы с потенцией у мужчин могут вызвать бета-блокаторы, которые назначаются для лечения нарушений сердечного ритма, гипертонии или стенокардии.