Врач перечислил вызывающие проблемы в постели лекарства

Прием некоторых лекарств может спровоцировать проблемы в постели, предупредил кардиолог Эван Левин. Его слова приводит издание Daily Mail.

Врач отметил, что проблемы с потенцией у мужчин могут вызвать бета-блокаторы, которые назначаются для лечения нарушений сердечного ритма, гипертонии или стенокардии. Эти препараты блокируют воздействие на сердце гормона адреналина, заставляющего кровь быстрее циркулировать, в том числе и в области полового члена, что необходимо для поддержания эрекции. Также лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний оказывают легкий седативный эффект, что может привести к снижению либидо у женщин, добавил кардиолог.

По словам Левина, причиной сексуальной дисфункции у мужчин и женщин могут стать диуретики, назначаемые для выведения лишней жидкости и солей из организма при болезнях почек и гипертонии, а также препарат для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Кроме того, к снижению полового влечения может привести прием антидепрессантов, так как они влияют на уровни гормонов серотонина и норадреналина, ответственных как за настроение, так и за либидо. «Изменяя уровень обоих гормонов, антидепрессанты могут нарушать нормальную сексуальную функцию, затруднять достижение оргазма и вызывать задержку эякуляции, эректильную дисфункцию и аноргазмию», — объяснил врач.

Ранее мужчин с низким либидо предупредили о серьезных последствиях для здоровья. Ученые из японского университета Ямагата выяснили, что редко занимающиеся сексом мужчины имеют более высокий риск смертельных заболеваний.