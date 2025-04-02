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16:18, 2 апреля 2025Бывший СССР

Смену риторики Киевом объяснили

Посол Мирошник: Киев сменил риторику под давлением США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: DmyTo / Shutterstock / Fotodom  

Киев изменил риторику под давлением США, однако ситуация на земле не изменилась, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по российским энергетическим объектам. Об этом сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Украина под давлением США сменила только риторику, но никак это не отразилось на ситуации на земле. После переговоров лидеров США и Украины мы видим непосредственный удар Украины по измерительному центру в Судже на энергетическом объекте», — сказал он.

Дипломат отметил, что украинские войска уничтожили объект уже после того, как был объявлен мораторий на удары по энергетическим объектам.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об атаках ВСУ на российские объекты энергетики. По его словам, Киев не придерживается режима прекращения ударов по энергетическим объектам.

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