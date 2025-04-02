В США раскрыли планы Трампа по Гренландии

США хотят сделать приобретение Гренландии привлекательнее для американцев, надеясь на добычу на острове полезных ископаемых. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
«Администрация [президента США Дональда] Трампа отчасти надеется убедить общественность США в том, что федеральное правительство компенсирует затраты в Гренландии за счет платы за право разработки полезных ископаемых», — утверждается в публикации.
По данным издания, Белый дом таким образом намерен сделать предложение о приобретении Гренландии «более заманчивым» И «привлекательным» для жителей США.
30 марта американский лидер заявил, что уверен в успехе своей инициативы по присоединению острова к США. «Мы получим Гренландию. Да, 100 процентов», — отметил Трамп.