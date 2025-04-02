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10:40, 2 апреля 2025Мир

В США раскрыли планы Трампа по Гренландии

WP: США хотят сделать приобретение Гренландии привлекательнее для американцев
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

США хотят сделать приобретение Гренландии привлекательнее для американцев, надеясь на добычу на острове полезных ископаемых. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа отчасти надеется убедить общественность США в том, что федеральное правительство компенсирует затраты в Гренландии за счет платы за право разработки полезных ископаемых», — утверждается в публикации.

По данным издания, Белый дом таким образом намерен сделать предложение о приобретении Гренландии «более заманчивым» И «привлекательным» для жителей США.

30 марта американский лидер заявил, что уверен в успехе своей инициативы по присоединению острова к США. «Мы получим Гренландию. Да, 100 процентов», — отметил Трамп.

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