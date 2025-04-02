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15:31, 2 апреля 2025Ценности

Выпущенный к 1 апреля стайлер для бровей бренда Dyson развеселил россиянок

Мария Винар

Кадр: @dyson

Сингапурский бренд Dyson выпустил рекламу стайлера для бровей и развеселил россиянок. Соответствующие комментарии появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Компания опубликовала 1 апреля видео, в котором представила новое устройство для укладки бровей Dyson Airbrow. На размещенных кадрах манекенщицы показали, как работает стайлер. «Одно крошечное устройство для всех типов бровей», — гласит описание под роликом.

Русскоязычные пользовательницы сети отреагировали на новинку в комментариях под постом. «Оно мне точно надо!», «Дайсон, который я могу себе позволить», «Гель для бровей от Pusy нервно курит в сторонке», «Я еще на фен не накопила, а тут уже стайлер для бровей вышел», «Наконец-то у меня будет Дайсон», «Сомнительно, но окэй», — высказывались они.

В феврале сообщалось, что китайский бренд Ebanat представил новую коллекцию мужской одежды и развеселил пользователей сети из России.

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