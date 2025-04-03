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20:47, 3 апреля 2025Силовые структуры

Полицейские задержали обманувшего российскую пенсионерку дроппера аферистов

В Москве задержали дроппера аферистов, обманувших пенсионерку на 6 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Москве задержали дроппера аферистов, обманувших пенсионерку на шесть миллионов рублей. Об этом в Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, ранее судимый 29-летний житель Казани подозревается в помощи телефонным мошенникам при обмане 79-летней пенсионерки из Подмосковья. В мессенджере ей пришло сообщение якобы от знакомой, с которой она когда-то работала. Фотография в аккаунте была именно ее, поэтому сомнений не возникло. В сообщении говорились, что в компании проводится проверка по факту перевода денег на Украину и с ней скоро свяжутся сотрудники правоохранительных органов.

Через некоторое время ей позвонил лжесотрудник ФСБ и сказал, что с ее счетов осуществлялись переводы для Вооруженных сил Украины. Для предотвращения таких операций ей предложили установить несколько приложений и перевести деньги на указанные счета. Она выполнила указания и потеряла более шести миллионов рублей.

Сотрудники полиции смогли установить счет, на который ушла часть суммы потерпевшей, затем деньги обналичили в Казани. Злоумышленника задержали на Казанском вокзале в Москве. Средства дроппер успел перевести своим кураторам.

Ранее сообщалось, что россиянам пригрозили лишением свободы за сдачу в аренду аккаунтов в WhatsApp.

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