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12:10, 3 апреля 2025Интернет и СМИ

Россиянам пригрозили лишением свободы за сдачу в аренду аккаунтов в WhatsApp

МВД: За сдачу аккаунта WhatsApp в аренду мошенникам грозит уголовное наказание
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

За сдачу личных аккаунтов WhatsApp в аренду мошенникам россиянам грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Об этом в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России» предупредило МВД России.

Аккаунт, который человек передает третьим лицам, будет использован мошенническими кол-центрами для обмана, указали в ведомстве. «Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ "Мошенничество"», — говорится в публикации.

Наказание, предусмотренное уголовной статьей о мошенничестве, составляет до десяти лет лишения свободы, отметили в МВД. Там также добавили, что самому молодому участнику такой схемы, сдавшему свой аккаунт в аренду кол-центру, десять лет.

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Ранее в канале «Вестник Киберполиции России» предупредили, что мошенники развернули массовое приобретение или аренду аккаунтов в мессенджерах за вознаграждение. Уточнялось, что такие объявления в первую очередь нацелены на детей и подростков. В МВД также назвали сдачу личного аккаунта в аренду билетом в преступный мир.

Перед этим депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что злоумышленники, получившие в распоряжение чужой аккаунт, могут начать рассылать спам и вымогать деньги у людей из списка контактов жертвы. Парламентарий посоветовал не передавать никому свои учетные записи и сим-карты.

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