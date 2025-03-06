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16:44, 6 марта 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме обмана в WhatsApp

Депутат Немкин: Мошенники начали предлагать сдать в аренду аккаунт в WhatsApp
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: DenPhotos / Shutterstock / Fotodom  

Мошенники начали предлагать россиянам сдать в аренду аккаунт в популярных мессенджерах. О новой схеме обмана предупредил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, передает RT.

По словам депутата, злоумышленники предлагают пользователям сдать в аренду их аккаунты в WhatsApp, Telegram и других сервисах, обещая денежное вознаграждение. Когда аферисты получат доступ к учетной записи, они могут начать рассылать спам, вымогать деньги у людей из списка контактов жертвы, использовать профиль для оформления кредитов или регистрации фейковых страниц в соцсетях.

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«Прежде чем человек докажет, что не имеет к этой противоправной деятельности никакого отношения, может пройти немало времени. Да и обещанных денег жертва точно не получит: достигнув цели, мошенники просто переключаются на поиск новых жертв», — сказал Немкин.

Также, как сообщил депутат, мошенники могут попросить человека зарегистрировать номер телефона на определенном сервисе или передать им сим-карту на короткое время. В обоих случаях они преследуют одну цель — завладеть учетной записью жертвы в сервисах и использовать ее в схемах обмана.

Если номер пользователя привязан к банковскому приложению, то злоумышленники могут попытаться похитить его деньги. В худшем случае у человека могут возникнуть проблемы с законом, если его номер окажется замешан в преступной деятельности, заявил Немкин.

Чтобы защититься от подобных схем, депутат посоветовал не передавать никому свои учетные записи и сим-карты. Кроме того, необходимо включать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и других сервисах.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, применяющих изощренные схемы перед 8 Марта. Уточнялось, что злоумышленники могут использовать искусственный интеллект для обмана пользователей.

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