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13:43, 6 марта 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о применяющих изощренные схемы перед 8 Марта мошенниках

«Известия»: Мошенники будут использовать ИИ для обмана россиян перед 8 марта
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В преддверии 8 Марта злоумышленники будут применять схемы с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и дипфейков. Об этом эксперты предупредили россиян в разговоре с «Известиями».

Эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс заявила, что в 2025 году преступники будут использовать более изощренные атаки. В частности, они могут применять ИИ, чтобы создавать персонализированные сообщения и более реалистичные поддельные версии сайтов.

Также злоумышленники будут использовать дипфейки, чтобы создавать видеопоздравления от близких жертвы или просить денег. Кроме того, пользователям следует внимательнее относиться к Telegram-ботам для заказа подарков и цветов или для оформления скидок, отмечают эксперты. С их помощью мошенники могут украсть персональные данные или направить на фишинговый сайт.

Наконец, мошенники станут отправлять «подарочные сертификаты», ссылки на которые ведут на опасные сайты. Таким образом злоумышленники могут получать данные россиян и взламывать их аккаунты в соцсетях, отметили специалисты.

Ранее россиянам перечислили мошеннические схемы перед 8 Марта. Сообщалось, что злоумышленники создают поддельные сайты с обещанием больших скидок, чтобы украсть личные данные или выманить деньги.

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