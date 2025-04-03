В Европе отреагировали на решение Венгрии выйти из МУС

Нидерланды выразили сожаление из-за решения Венгрии выйти из МУС

Нидерланды выражают сожаление в связи с решением Венгрии выйти из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил глава МИД страны Каспар Велдкамп, передает РИА Новости.

При этом министр европейской страны обратил внимание, что процесс займет около года. «А до тех пор Венгрии в любом случае придется выполнять обязательства», — отреагировал на решение Будапешта Ведлкамп.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что страна выйдет из соглашения по МУС. По его словам МУС был уважаемой инстанцией, но в последнее время «превратился в политический орган». «Обвинительный акт против премьер-министра [Израиля Биньямина] Нетаньяху является самым печальным примером», — подчеркнул Гуйяш.

Как пояснил глава венгерской администрации, до сих пор Венгрия находилась в «уникальной ситуации», поскольку в отличие от других государств — членов МУС парламент республики никогда не провозглашал устав суда, поэтому «он не является частью внутреннего законодательства».