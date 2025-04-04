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14:50, 4 апреля 2025Мир

В НАТО рассказали о постоянной работе США над достижением мира на Украине

Генсек НАТО Рютте: США денно и нощно работают над достижением мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Ross / Globallookpress.com

США денно и нощно работают над достижением прогресса в мирном урегулировании на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его цитирует РИА Новости.

«У нас пока нет мирного соглашения, нет даже прекращения огня, и американцы день и ночь работают, чтобы этого достичь», — рассказал генсек.

Рютте отдельно указал, что западные союзники за первый квартал 2025 года предоставили Украине военную помощь на 20 миллиардов евро.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона желает продолжить совместную работу с США по мирному урегулированию на Украине. По его словам, Москва «предпочитает продолжать определенные усилия для поиска» решений по окончанию конфликта.

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