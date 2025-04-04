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15:07, 4 апреля 2025Силовые структуры

Защита киллера из 90-х Крокодила попросила освободить его от уголовной ответственности

Защита киллера Гоши Крокодила попросила суд проявить гуманизм
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: IIya Moskovets / URA.Ru / Globallookpress.com

Защита киллера из 90-х Игоря Батенева, известного в криминальном мире как Гоша Крокодил, попросила освободить его от уголовной ответственности. Об этом в Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Адвокат попросил суд проявить гуманизм и напомнил об алиби подсудимого. В свою очередь, сам Батенев рассказал, что ему жаль людей, оказавшихся в сауне в день расправы, отметив, что он не причастен к преступлению, а со стоявшими за ним членами ОПГ был просто знаком.

Заявление же косвенного свидетеля о том, что он состоял в группировке, Крокодил назвал сообщением из мести.

18 апреля в Дорогомиловском суде Москвы коллегия присяжных пришла к выводу о причастности Батенева к преступлению, которое было совершено в 1994 году и унесло жизни шести человек.

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