Защита киллера из 90-х Крокодила попросила освободить его от уголовной ответственности

Защита киллера Гоши Крокодила попросила суд проявить гуманизм

Защита киллера из 90-х Игоря Батенева, известного в криминальном мире как Гоша Крокодил, попросила освободить его от уголовной ответственности. Об этом в Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Адвокат попросил суд проявить гуманизм и напомнил об алиби подсудимого. В свою очередь, сам Батенев рассказал, что ему жаль людей, оказавшихся в сауне в день расправы, отметив, что он не причастен к преступлению, а со стоявшими за ним членами ОПГ был просто знаком.

Заявление же косвенного свидетеля о том, что он состоял в группировке, Крокодил назвал сообщением из мести.

18 апреля в Дорогомиловском суде Москвы коллегия присяжных пришла к выводу о причастности Батенева к преступлению, которое было совершено в 1994 году и унесло жизни шести человек.