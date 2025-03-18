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19:45, 18 марта 2025Силовые структуры

Присяжные вынесли вердикт киллеру из 90-х Гоше Крокодилу за стрельбу в сауне

Присяжные признали виновным киллера из 90-х Гошу Крокодила в убийстве 6 человек
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Дорогомиловском суде Москвы коллегия присяжных огласила обвинительный вердикт Игорю Батеневу по делу о стрельбе в сауне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Присяжные пришли к выводу о причастности подсудимого к преступлению, которое было совершено в 1994 году и унесло жизни шести человек. Батенев, известный в криминальных кругах как Гоша Крокодил, в 90-е был киллером, отмечает РЕН ТВ. На основании вердикта присяжных суд вынесет приговор с наказанием для него.
 
По версии следствия, Гоша Крокодил получил задание устранить конкурентов нелегального бизнеса по обналичиванию денег, которые 30 апреля 1994 года отдыхали в сауне, расположенной в здании спортивного комплекса на Бережковской набережной в Москве. Киллеры открыли стрельбу по людям на первом этаже, а затем поднялись в бильярдную и расправились с остальными. Жертвами стали шесть человек, еще трое получили ранения, но выжили.

Гоша Крокодил категорически отрицал свою вину, заявляя об алиби.

16 апреля 2024 года Дорогомиловский суд Москвы вынес ему оправдательный приговор, после чего Батенева отпустили на свободу. Но позже по требованию прокуратуры судебное решение было отменено.

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