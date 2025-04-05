Мужчина начал пить мочу и поделился опытом

Американец Трой Кейси начал практиковать уринотерапию и пропагандировать ее. О пользе мочи он рассказал в интервью New York Post (NYP).

Кейси, в прошлом работавший моделью, рассказал, что стал пить мочу после знакомства с одним тренером. Тот утверждал, что с помощью уринотерапии избавился от рака яичек. Как объясняет Кейси, утром он идет в туалет, сливает первые капли мочи в туалет, а остальное собирает в чашку. Часть жидкости он выпивает сразу, а часть оставляет на потом.

«Утренняя моча содержит больше всего стволовых клеток, и если вы будете ферментировать ее около трех недель, в ней образуются сотни миллионов стволовых клеток», — поделился опытом мужчина. Кейси также признался, что делает клизмы с мочой и использует ее как средство от солнца. По его словам, в контейнерах моча действительно пахнет невыносимо, но на теле ее запах напоминает мускус.

Как подчеркивает Кейси, его задача — объяснить, что не нужно стыдиться естественных вещей. «Я журналист-расследователь, рассказывающий о своей собственной научной лаборатории, которой является мое тело», — заявил он. Мужчина уверен, что люди должны по максимуму использовать свой организм.

Несмотря на заверения Кейси, врачи скептически относятся к уринотерапии. «Ваши почки пытаются избавиться от токсинов, и если вы пьете мочу, вы возвращаете токсины обратно в организм», — объяснил врач Майкл Азиз. По его словам, употребление мочи обезвоживает организм и может ухудшить здоровье. Он отметил, что те же стволовые клетки можно получать из темного шоколада и черного чая.

Эффективность мочи как средства от загара Азиз объяснил содержащейся в ней мочевине. Он отметил, что мочевина используется во многих косметических продуктах, которые наносят на кожу, поскольку обладает противогрибковыми и противомикробными свойствами. Тем не менее для этого эффекта он посоветовал использовать крем, а не обливаться мочой.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Китая стали продавать мочу сибирских тигров для лечения ревматизма и мышечных болей. Допускается также употребление мочи внутрь, хотя рекомендуется отказаться от нее, если возникнут аллергические реакции.