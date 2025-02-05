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14:46, 5 февраля 2025Из жизни

Зоопарк стал продавать «целебную» тигриную мочу посетителям

В зоопарке Китая посетителям стали продавать тигриную мочу для лечения артрита
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Blake Meyer / Unsplash

В зоопарке Китая стали продавать мочу сибирских тигров для лечения ревматизма и мышечных болей. Об этом сообщает Republic World.

Зоопарк дикой природы Яань Бифэнся в китайской провинции Сычуань выставил на продажу «целебную» тигриную мочу в бутылках. Зоопарк предлагает 250-граммовые бутылки посетителям по 50 юаней (около 700 рублей) за штуку. На этикетке сказано, что моча лечит ревматоидный артрит, помогает при растяжения связок и мышечных болях.

Зоопарк рекомендует смешивать тигриную мочу с белым вином и наносить на пораженный участок вместе с кусочками имбиря. Допускается также употребление мочи внутрь, хотя рекомендуется отказаться от нее, если возникнут аллергические реакции.

По словам сотрудников зоопарка, мочу собирают в вольерах, после того как тигры мочатся самостоятельно. При этом остается неясным, проходит ли она какой-либо процесс обработки перед продажей. Зоопарк утверждает, что владеет действующей лицензией на продажу тигриной мочи, однако неясно, разрешает ли эта лицензия продажу лекарственных препаратов.

Знатоки народной медицины и врачи раскритиковали зоопарк за пропаганду непроверенных лекарственных средств. Один эксперт заявил, что тигриная моча не имеет никакого отношения к традиционной китайской медицине. Кроме того, нет никаких научных доказательств ее пользы для здоровья.

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