В РФПИ рассказали про обилие запросов американских фирм вернуться в Россию

Глава РФПИ Дмитриев: Большое количество компаний из США хотят вернуться в Россию

Большое количество американских компаний хотят вернуться в Россию. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу.

По его словам, РФПИ видит большое количество запросов от американских компаний к России, в том числе в энергетической и других сферах. Он заключил, что эти компании «могут приходить только туда, где Россия их будет приветствовать».

Ранее Дмитриев раскрыл сроки новых контактов между Россией и США. «Мы видим начало уважительного, хорошего диалога», — сказал он.

До этого издание Berliner Zeitung назвало Дмитриева тузом в рукаве президента России Владимира Путина. Автор статьи Томас Фасбендер сообщил, что Дмитриев стал «самым высокопоставленным кремлевским чиновником», посетившим США с начала военного конфликта на Украине.

