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17:57, 7 апреля 2025Мир

На Западе заявили о желании Германии развязать войну с Россией

Junge Welt: Германия хочет переписать прошлое и развязать войну с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Решение властей Германии не приглашать Россию на празднование 80-летия Победы во Второй мировой войне демонстрирует, что Берлин хочет переписать прошлое. Об этом пишет немецкий журналист Junge Welt.

«Там, где можно заставить забыть прошлое, можно и развязать войну против России и сорвать все переговоры», — говорится в материале.

Автор материала назвал позорными заявления западных государств, что якобы только им принадлежит заслуга освобождения мира от нацизма. По его словам, «топтание на памяти освободителей» становится политическим курсом в ФРГ.

Ранее федеральное министерство внутренних дел и родины (МВД) Германии выступило за подготовку школьников к войне или иным кризисным ситуациям. В министерстве подчеркнули, что правительство ФРГ готово оказать содействие в обеспечении учебных заведений соответствующими «образовательными материалами для школьников и учителей».

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