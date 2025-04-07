В Германии школьников подготовят к войне

МВД Германии выступило за подготовку школьников к войне

Федеральное министерство внутренних дел и родины (МВД) Германии выступило за подготовку школьников к войне или иным кризисным ситуациям. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на представителя ведомства.

«В связи с недавними изменениями в ситуации с безопасностью необходимо уделять больше внимания гражданской защите, в том числе в школьном образовании», — заявила глава немецкого МВД Нэнси Фезер.

В министерстве также подчеркнули, что правительство Германии готово оказать содействие в обеспечении учебных заведений соответствующими «образовательными материалами для школьников и учителей».

Ранее стало известно, что Бундесвер проведет осенью текущего года массовые военные учения для отработки сценария «нападения России». Участие в учениях примут в том числе солдаты других стран НАТО.