Германия проведет учения по отработке сценария нападения России

Вооруженные силы Германии проведут осенью текущего года массовые военные учения для отработки сценария «нападения России». Об этом сообщила газета Bild.
Уточняется, что учения Red Storm Bravo начнутся 25 сентября в Гамбурге. Бундесвер начнет отрабатывать сценарий предполагаемого нападения России на Запад. По данным издания, в мероприятиях будут также солдаты стран НАТО.
Это уже вторая репетиция на случай войны с РФ, говорится в материале.
Ранее директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева отметила, что Москва обеспокоена ростом числа участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.