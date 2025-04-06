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03:57, 6 апреля 2025Мир

Германия проведет учения по отработке сценария нападения России

Bild: Бундесвер проведет в сентябре учения по отработке сценария нападения РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Германии проведут осенью текущего года массовые военные учения для отработки сценария «нападения России». Об этом сообщила газета Bild.

Уточняется, что учения Red Storm Bravo начнутся 25 сентября в Гамбурге. Бундесвер начнет отрабатывать сценарий предполагаемого нападения России на Запад. По данным издания, в мероприятиях будут также солдаты стран НАТО.

Это уже вторая репетиция на случай войны с РФ, говорится в материале.

Ранее директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева отметила, что Москва обеспокоена ростом числа участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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