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05:09, 7 апреля 2025Россия

Пушков предрек появление Четвертого рейха

Пушков: Из-за перевооружения Европы Германия может стать Четвертым рейхом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава комиссии Совфеда РФ по информполитике Алексей Пушков заявил, что намерение президента Франции Эммануэля Макрона поделиться с ФРГ ядерным потенциалом обернется появлением Четвертого рейха с ядерным оружием. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

По его словам, главным пунктом программы перевооружения Европы станет ремилитаризация Германии, которой займется будущий канцлер Фридрих Мерц. «А президент Макрон — "перед лицом несуществующей русской угрозы" — еще и намерен поделиться с Германией французским ядерным потенциалом», — заявил он.

Ранее Макрон сообщил, что на французской авиабазе в Люксей-ен-Бэн на границе с Германией будут размещены истребители Rafale с ядерными боеголовками.

По данным Комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам сената Франции, первые Rafale прибудут на военную базу уже в 2032 году, а в 2033 году они смогут летать в составе первой эскадрильи. Всего будет размещено около 40 таких истребителей.

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