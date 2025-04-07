Пушков предрек появление Четвертого рейха

Пушков: Из-за перевооружения Европы Германия может стать Четвертым рейхом

Глава комиссии Совфеда РФ по информполитике Алексей Пушков заявил, что намерение президента Франции Эммануэля Макрона поделиться с ФРГ ядерным потенциалом обернется появлением Четвертого рейха с ядерным оружием. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

По его словам, главным пунктом программы перевооружения Европы станет ремилитаризация Германии, которой займется будущий канцлер Фридрих Мерц. «А президент Макрон — "перед лицом несуществующей русской угрозы" — еще и намерен поделиться с Германией французским ядерным потенциалом», — заявил он.

Ранее Макрон сообщил, что на французской авиабазе в Люксей-ен-Бэн на границе с Германией будут размещены истребители Rafale с ядерными боеголовками.

По данным Комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам сената Франции, первые Rafale прибудут на военную базу уже в 2032 году, а в 2033 году они смогут летать в составе первой эскадрильи. Всего будет размещено около 40 таких истребителей.