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23:44, 7 апреля 2025Мир

Трамп раскрыл перспективы решения украинского конфликта

Трамп заявил о приближении к цели по урегулированию конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон проводит встречи с Россией и Украиной для решения конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп прокомментировал перспективы решения украинского конфликта и заявил о приближении к цели по урегулированию кризиса. Он подчеркнул, что находится «не в восторге» от продолжающихся ударов. «Это ужасная вещь, ужасная вещь», — сказал американский лидер.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не будет заранее судить об уступках при урегулировании конфликта на Украине, на которые могут пойти как Киев, так и Москва. По его словам, это зависит от российских и американских переговорщиков.

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