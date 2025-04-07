В популярную российскую блогершу стреляли на съемках

Блогерша Хайрова рассказала, что незнакомцы стреляли в нее на съемках в Москве

Популярная российская блогерша Сабина Хайрова рассказала о потасовке, возникшей на съемках ее ролика. В интервью проекту «Вписка», доступном на YouTube, она заявила, что в ходе конфликта вооруженные незнакомцы открыли стрельбу по ней и ее команде.

По словам блогерши, конфликт произошел в одном из районов в центре Москвы. Хайрова добавила, что представители ее команды, а также подписчики, узнавшие ее на улице, вступили в перепалку с незнакомыми мужчинами, предположительно, находившимися в состоянии наркотического опьянения.

«Началась потасовка. И в тот момент, когда она начала сильно разгораться, ребята достали пистолет и начали стрелять нам по ногам. Нам удалось сбежать», — вспомнила она.

Во время драки одному из подписчиков Хайровой выбили половину виниров. Как уточнила блогерша, ее команда оплатила молодому человеку их восстановление.

Ранее Хайрова рассказала, что получала угрозы от «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) из-за юмористических роликов в TikTok. По словам блогерши, причиной послужили видео, в которых она в шутку рассказывала о превосходстве армян над другими национальностями.

