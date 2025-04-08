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23:33, 7 апреля 2025Бывший СССР

Солдат ВСУ заявил об отсутствии жалости к погибшим мирным украинцам

Солдат ВСУ Батюков заявил, что ему не жалко погибших украинцев, включая детей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Батюков заявил, что ему не жалко погибших мирных украинцев, в том числе и детей. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мне никогда не жалко гражданских. Каждый раз, когда гибнет их какое-то количество я спрашиваю — у скольких из них отец или мать, муж или жена служит?», — говорится в заявлении Батюкова.

Пользователи социальной сети поинтересовались, касается ли его позиция детей, на что солдат также ответил утвердительно. По его мнению, детей не стоит жалеть, если их родители уклоняются от службы в ВСУ.

Ранее стало известно, что мужчинам на Украине предлагают уклониться от военной службы за взятку в размере от 20 до 50 тысяч гривен.

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