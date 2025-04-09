Депутат Госдумы обратился к Бастрыкину из-за ареста москвички

Депутат ГД Умаханов обратился к Бастрыкину из-за ареста москвички в Дагестане

Депутат Государственной Думы (ГД) Сайгидпаша Умаханов обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за ареста москвички Анастасии Гойсан в Дагестане. Документ от парламентария опубликовал глава общественной наблюдательной комиссии в республике Шамиль Хадулаев в Telegram-канале.

Парламентарий попросил Бастрыкина разобраться с неправомерным преследованием женщины, которая находится в СИЗО в Махачкале. Россиянка уверена, что ее арест организовал бывший сожитель, влиятельный уроженец Дагестана.

Гойсан в прошлом была участницей шоу-балета «Тодес». Некоторое время она состояла в отношениях с дагестанцем. Последний оформил на экс-возлюбленную недвижимость.

Ранее сообщалось, что члены общественного движения «Ветераны России» попросили Бастрыкина проверить главу промоушена единоборств Hardcore Анатолия Сульянова из-за подозрений в обмане бойцов 810-й бригады, участвующих в спецоперации на Украине.