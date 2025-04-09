Мировым ценам на нефть спрогнозировали обрушение

Аналитик Родионов: Биржевая стоимость нефти может упасть ниже $50 в 2025 году

Биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent может упасть ниже отметки 50 долларов за баррель в 2025 году. Такой прогноз дал независимый аналитик в области энергетики Кирилл Родионов, его слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметил, что подобной динамике будет способствовать общая паническая конъюнктура на глобальном нефтерынке из-за эскалации торговой войны, развязанной администрацией президента США Дональда Трампа. Решение главы Белого дома резко повысить импортные пошлины на китайскую продукцию только усилило риски обрушения цен на сырье. «Торговые войны США наложились на уже сформировавшиеся с начала года фундаментальные предпосылки для снижения цен», — пояснил Родионов.

К числу последних аналитик отнес недостаточно высокие темпы роста спроса на нефть в Китае, переизбыток сырьевых мощностей на Ближнем Востоке, а также увеличение производства нефти в странах Южной Америки, прежде всего в Гайане и Бразилии. Все эти факторы еще до ужесточения торговой политики США способствовали снижению мировых цен на нефть. Теперь же динамика может ускориться, резюмировал Родионов.

Мировые цены на нефть продолжают падать с начала апреля. В ходе торгов в понедельник, 7 апреля, стоимость барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась до минимума с весны 2021 года и достигла отметки 62,5 доллара. В среду, 9 числа, цены на сырье в моменте снижались до 59,81 доллара. Столь низких значений на глобальном энергорынке не фиксировалось с начала февраля 2021 года. В качестве главной причины подобной динамики эксперты называют паническую реакцию трейдеров на начало мировой торговой войны.