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23:55, 9 апреля 2025Спорт

ПСЖ победил «Астон Виллу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

ПСЖ обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Астон Вилла» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия и Нуну Мендеш. У гостей отличился Морган Роджерс.

Ответная игра состоится 15 апреля в Бирмингеме (Англия). В полуфинал выйдет лучшая команда по сумме двух матчей.

8 апреля провели свои матчи еще две пары четвертьфиналистов. «Бавария» дома проиграла «Интеру» (1:2), а «Арсенал» разгромно победил «Реал» (3:0).

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