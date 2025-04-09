ПСЖ победил «Астон Виллу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

ПСЖ обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Астон Вилла» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия и Нуну Мендеш. У гостей отличился Морган Роджерс.

Ответная игра состоится 15 апреля в Бирмингеме (Англия). В полуфинал выйдет лучшая команда по сумме двух матчей.

8 апреля провели свои матчи еще две пары четвертьфиналистов. «Бавария» дома проиграла «Интеру» (1:2), а «Арсенал» разгромно победил «Реал» (3:0).