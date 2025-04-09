Россиянин выиграл в лотерею миллионы рублей

Житель Прикамья выиграл в лотерею миллионы рублей. Об этом сообщает местный новостной портал «Новый компаньон».

Сначала россиянин, чье имя не раскрывается, получил главный приз в размере 2,6 миллиона рублей. Затем участник из Пермского края увеличил свой выигрыш на 325 тысяч, выбрав дополнительные числа в билете, и в конечном счете его выигрыш составил 2,9 миллиона рублей.

Отмечается, что победитель пока не пришел за своим призом в лотерейный центр. Известно, что билет стоимостью 8250 рублей он приобрел через мобильное приложение.

Ранее в апреле другой россиянин потратил 15 рублей на лотерейный билет и также выиграл два миллиона.

А российская пенсионерка из Волгограда выиграла в лотерею «Русское лото» миллион рублей. Уточняется, что женщина покупала билеты на каждый праздник и День защитника Отечества не стал исключением.