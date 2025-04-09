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17:39, 9 апреля 2025Моя страна

В Перми высадят яблони и сирень на миллионы рублей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Перми высадят яблони, сирень и клены на миллионы рублей в 2025 году. Об этом сообщает местный портал «Новый компаньон».

По информации издания, компания «Городское зеленое хозяйство» («ГорЗеленСтрой») объявило аукцион на высадку и уход за саженцами деревьев. Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит высадить саженцы разных видов: липы, березы, черемухи, тополя, яблони, клена, кизильника, сирени, боярышника и друниъ.

Отмечается, что начальная цена контракта — 11,7 миллиона рублей. В текщуем году в Перми планируется благоустроить четыре общественных пространства: Аллею памяти на улице Екатерининской, сада имени Любимова на пересечении улиц 25 Октября и Луначарского, сквера Журналистов на улице Уинской и сквера в 64 квартале эспланады.

Ранее стало известно, что в российском регионе появится высаженное из деревьев слово «Победа».

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