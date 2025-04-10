Россиянам напомнили о штрафах за отсутствие регистрации для арендаторов

Роскачество: При сроке аренды дольше 90 дней необходима временная регистрация

При долгосрочной аренде наймодатель обязан сделать жильцам временную регистрацию по их запросу. Об этом «Известиям» напомнил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Временная прописка необходима, если договор заключен на срок от 90 дней. В противном случае квартировладельцу, равно как и арендатору, могут назначить штраф. В Москве и Санкт-Петербурге его размер составит от 5 до 7 тысяч рублей, для других российских регионов — от 2 до 5 тысяч. «Если владелец квартиры не заключает договор с нанимателями (арендаторами) и не делает по их запросу временную регистрацию, это нарушает закон!» — предупреждает эксперт.

Срок действия временной прописки должен быть прописан в договоре. К примеру, в случае преждевременного выезда из квартиры регистрация должна аннулироваться в досрочном порядке. С истечением изначального срока действия регистрация будет прекращена автоматически, уточнил Поздняков.

Многие арендодатели опасаются, что временная регистрация даст проживающим неограниченные права на недвижимость. На деле же временная прописка предусматривает лишь возможность пользоваться квартирой на время ее действия: проживать в ней, использовать все, что в ней находится, приводить гостей — все что не запрещено законом и договором аренды. Также жильцы имеют право без согласия и даже уведомления собственника прописать в съемной квартире ребенка. По закону несовершеннолетние дети обязаны быть зарегистрированы по адресу регистрации одного из родителей. Это обстоятельство, однако, не дает ребенку права претендовать на собственность. Временная регистрация ребенка аннулируется с регистрацией родителей.

Ранее россиянам рассказали, сколько можно заработать на аренде комнаты. В зависимости от региона, района экспозиции и условий проживания на сдаче комнаты внаем можно получать от 16 тысяч до 55 тысяч ежемесячно.