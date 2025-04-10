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21:02, 10 апреля 2025Забота о себе

Мужчин предупредили о влиянии одного популярного лекарства на сперматозоиды

Нутрициолог Баев: Прием парацетамола снижает подвижность сперматозоидов
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Парацетамол может повлиять на жизнеспособность сперматозоидов, подтвердил нутрициолог Дмитрий Баев. О влиянии популярного лекарства на мужское здоровье он рассказал в беседе с РИАМО.

Произойти это может только при длительном систематическом применении лекарства и злоупотреблении им, уточнил врач. «Речь идет не об эпизодическом приеме при простуде, а о регулярном — несколько раз в неделю в течение месяцев. В таких случаях препарат способен снижать подвижность сперматозоидов, нарушая работу митохондрий — клеточных энергостанций», — объяснил Баев.

Также при приеме этих популярных таблеток усиливается окислительный стресс: препарат увеличивает выработку свободных радикалов, которые повреждают липиды, белки и ДНК сперматозоидов. Это, добавил он, приводит к фрагментации ДНК — одной из причин мужского бесплодия.

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Недавнее исследование ученых, доказавшее влияние парацетамола на сперматозоиды, имеет в виду именно длительный прием препарата — более одного месяца и при дозировке от 1000 миллиграммов в сутки и выше. Единичные приемы в терапевтических дозировках (500-1000 миллиграммов), скорее всего, не нанесут значительного вреда, добавила он. У мужчин, регулярно принимающих препарат, показатели спермограммы действительно могут ухудшаться, но после отмены препарата качество спермы восстанавливается в течение двух-трех месяцев, заключил Баев.

Ранее диетолог и нутрициолог, кандидат медицинских наук Меган Росси назвала необычный способ раскрыть психическое здоровье. Для профилактики ментальных проблем необходимо следить за здоровьем кишечника, заявила она.

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