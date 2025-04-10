Автоблогеры проедут Россию «от края до края»

Автоблогеры Еликов и Жирухин задумали проехать Россию от Чукотки до Калининграда

Российские автопутешественники Александр Еликов и Алексей Жирухин завершили первый этап новой экспедиции «Россия: от края до края». На внедорожнике они добрались из Якутска до мыса Дежнева, самой восточной материковой точки страны. Об этом сообщает портал Eastrussia.

Маршрут прошел через зимники и труднодоступные районы. Добрались даже до села Инчоун на Чукотке, куда, по словам Жирухина, «легковые автомобили вообще никогда не добирались». «Дети нас вообще окружили и не хотели отпускать, а взрослые недоумевали, как мы вообще до этих мест добрались», — отметил он.

Компанию российским блогерам составил путешественник из Китая Лу Ядун, ранее участвовавший в экспедиции к мысу Челюскин, самой северной точке Евразии.

По словам путешественников, теперь автомобиль остается в Анадыре до лета. В июне его отправят морем во Владивосток, откуда начнется второй этап маршрута до Калининграда. По пути команда посетит южную точку Дальнего Востока, Приморье, Хабаровский край и другие регионы, таким образом они соединят маршрутом восток и запад России.

Россияне рассказали, что также готовят фильм о своей уникальной поездке. «Выложим фильмы, которые сняли два года назад. Специально ждали этого момента, чтобы рассказать о путешествиях по нашей стране, о народах, которые ее населяют», — подчеркнули блогеры, добавив, что также в честь 80-летия Победы они планируют поведать о городах и поселках, которые активно помогали фронту. Отдельную серию они посвятят трассе Аляска — Сибирь времен Великой Отечественной войны — по этому маршруту в СССР перегоняли самолеты из США.

Ранее семья из Китая, уже год путешествующая по России, рассказала о своих планах. Путешественники ведут прямые трансляции из интересных мест в России.