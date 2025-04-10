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20:17, 10 апреля 2025Бывший СССР

Украина возобновила паромное сообщение с Грузией

«Украинские новости»: Украина возобновила паромное сообщение с Грузией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Украина возобновила паромное сообщение с Грузией, которое было прервано в 2022 году. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

По данным журналистов, 18 и 26 марта украинские паромы впервые вышли из одесского порта Черноморск «в режиме информационной тишины».

«На следующей неделе планируется третий рейс», — пояснил в разговоре с изданием директор по коммерческой работе и логистике «Украинских железных дорог» Тимофей Мураховский.

Паромы между двумя странами запустили впервые с начала боевых действий, 24 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что власти Грузии сократили срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины с трех лет до одного года. Речь идет о тех украинцах, кто въехал в страну 24 февраля 2025 года.

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