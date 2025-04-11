ФСБ России рассекретила документы о польском концлагере в Треблинке

ФСБ России обнародовала рассекреченные архивные документы о концлагере Треблинка, где нацисты совершали массовые убийства, уничтожая миллионы людей с помощью газовых камер и расстрелов, пишет ТАСС.

По данным ФСБ, в концлагерь ежедневно прибывали до четырех эшелонов с людьми из Германии, Польши и Чехословакии. Всех прибывших безжалостно убивали нацисты. Свидетели из числа бывших узников и местных жителей заявили, что в лагере вывешивались объявления о якобы поездках в Палестину, что использовалось для обмана жертв.

Документы также включают свидетельства шести вахтеров СС, задержанных после войны, которые рассказали о способах уничтожения людей в Треблинке. В различных частях лагеря, по оценкам, было убито до 7 миллионов евреев, поляков и ромов. Эти материалы дополняют ранее опубликованные документы, в которых описывались нацистские atrocities в Крыму.

Ранее осужденная за массовые преступления в годы Второй мировой войны секретарь концлагеря Штутгоф Ирмгард Фурхнер скончалась в Германии. Фухнер с 18 лет работала секретарем коменданта концлагеря Штуттгоф в Польше. Женщина была стенографисткой и помогала надзирателям в организации систематических убийств заключенных.