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03:40, 11 апреля 2025Наука и техника

Рассекречены документы о польском «конвейере смерти»

ФСБ России рассекретила документы о польском концлагере в Треблинке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

ФСБ России обнародовала рассекреченные архивные документы о концлагере Треблинка, где нацисты совершали массовые убийства, уничтожая миллионы людей с помощью газовых камер и расстрелов, пишет ТАСС.

По данным ФСБ, в концлагерь ежедневно прибывали до четырех эшелонов с людьми из Германии, Польши и Чехословакии. Всех прибывших безжалостно убивали нацисты. Свидетели из числа бывших узников и местных жителей заявили, что в лагере вывешивались объявления о якобы поездках в Палестину, что использовалось для обмана жертв.

Документы также включают свидетельства шести вахтеров СС, задержанных после войны, которые рассказали о способах уничтожения людей в Треблинке. В различных частях лагеря, по оценкам, было убито до 7 миллионов евреев, поляков и ромов. Эти материалы дополняют ранее опубликованные документы, в которых описывались нацистские atrocities в Крыму.

Ранее осужденная за массовые преступления в годы Второй мировой войны секретарь концлагеря Штутгоф Ирмгард Фурхнер скончалась в Германии. Фухнер с 18 лет работала секретарем коменданта концлагеря Штуттгоф в Польше. Женщина была стенографисткой и помогала надзирателям в организации систематических убийств заключенных.

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