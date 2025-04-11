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15:42, 11 апреля 2025Экономика

В России оценили вероятность экспансии китайского бизнеса из-за торговой войны с США

Шохин о влиянии торговой войны: Китай начнет раскидывать продукцию по всему миру
Дмитрий Воронин

Фото: Go Nakamura / Reuters

Китай на фоне торговой войны с США, уже обернувшейся заградительными пошлинами на импорт в размере 125 процентов, может активизировать поставки на другие рынки, включая российский, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его оценку приводит «Интерфакс».

По словам представителя отечественного бизнеса, в сложившихся условиях вероятно, что «китайцы начнут раскидывать свою продукцию по всему миру», в том числе поставляя через другие страны тем же американцам. «Вполне возможно, что и на российский рынок будет усиливаться давление», — сказал Шохин, отметив, что компании в РФ уже столкнулись с серьезной конкуренцией поставщиков из КНР. В частности, он привел в пример экспансию китайских производителей грузовиков.

Глава РСПП также не исключил, что представители бизнеса из этой страны — крупнейшего торгового партнера России «перестанут бояться вторичных санкций».

Объем торговли между Россией и КНР в 2024 году увеличился на 1,9 процента, достигнув новой рекордной отметки 244,81 миллиарда долларов. При этом темпы его роста значительно уступили уровням предыдущих лет, что связывают с трудностями при трансграничных расчетах из-за усилившегося санкционного давления, инициированного администрацией Джо Байдена.

Как считает российский миллиардер Олег Дерипаска, резкий рост товарооборота РФ и Китая до 400 миллиардов долларов возможен при условии серьезного увеличения прямых инвестиций Пекина в российские проекты и предприятия.

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