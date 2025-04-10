Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:01, 10 апреля 2025Экономика

Китай на фоне торговой войны с США закупился одним продуктом в Бразилии

Bloomberg: Китайские импортеры закупились соей в Бразилии на фоне пошлин Трампа
Дмитрий Воронин

Фото: Reuters

Китайские переработчики сои массово закупились продукцией в Бразилии на фоне обострения торговой войны с США, сделавшего невыгодными закупки американских бобов. О приобретении импортерами более 40 партий продукта на этой неделе со ссылкой на анонимные источники пишет Bloomberg.

Соя по-прежнему является основной статьей сельскохозяйственного экспорта США в КНР, хотя Пекин и закупает ее в больших количествах в Южной Америке, говорится в материале.

На фоне тарифной эскалации, последовавшей за решением президента США Дональда Трампа о пошлинах на импорт, в Китае поспешили забронировать у бразильских поставщиков значительные объемы поставок на ближайшие месяцы. При этом, по словам журналистов, цены на латиноамериканскую продукцию могут подскочить, если напряженность между США и Китаем останется высокой, а к концу года, когда обычно начинаются закупки нового американского урожая сои, вероятен и дефицит.

Вечером 9 апреля Трамп объявил о решении оставить на 90 дней на уровне 10 процентов пошлины для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры, в число которых КНР не вошла. «Учитывая неуважение, проявленное Китаем к мировым рынкам, я повышаю пошлину, взимаемую с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125 процентов», — сказал он.

Объясняя принятое решение, президент США сослался на «довольно мрачную» ситуацию на рынках и то, что «люди стали чересчур паниковать» и «немного бояться».

    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме фразой «за гранью закона» отреагировали на демонстрацию тела подростка в Чечне

    Степаненко уехала из России после развода с Петросяном

    Израиль раскрыл детали переговоров с Турцией

    Россиянина задержали за совершенную 23 года назад расправу над отцом

    Трамп шокировал Белый дом

    Китай на фоне торговой войны с США закупился одним продуктом в Бразилии

    В России массово закрываются китайские автосалоны. Что с ними происходит?

    Флагманский iPhone подешевел в России

    Стала известна судьба переговоров Украины с США по недрам

    Россияне получили возможность купить одежду Гоши Рубчинского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше