Китай на фоне торговой войны с США закупился одним продуктом в Бразилии

Bloomberg: Китайские импортеры закупились соей в Бразилии на фоне пошлин Трампа

Китайские переработчики сои массово закупились продукцией в Бразилии на фоне обострения торговой войны с США, сделавшего невыгодными закупки американских бобов. О приобретении импортерами более 40 партий продукта на этой неделе со ссылкой на анонимные источники пишет Bloomberg.

Соя по-прежнему является основной статьей сельскохозяйственного экспорта США в КНР, хотя Пекин и закупает ее в больших количествах в Южной Америке, говорится в материале.

На фоне тарифной эскалации, последовавшей за решением президента США Дональда Трампа о пошлинах на импорт, в Китае поспешили забронировать у бразильских поставщиков значительные объемы поставок на ближайшие месяцы. При этом, по словам журналистов, цены на латиноамериканскую продукцию могут подскочить, если напряженность между США и Китаем останется высокой, а к концу года, когда обычно начинаются закупки нового американского урожая сои, вероятен и дефицит.

Вечером 9 апреля Трамп объявил о решении оставить на 90 дней на уровне 10 процентов пошлины для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры, в число которых КНР не вошла. «Учитывая неуважение, проявленное Китаем к мировым рынкам, я повышаю пошлину, взимаемую с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125 процентов», — сказал он.

Объясняя принятое решение, президент США сослался на «довольно мрачную» ситуацию на рынках и то, что «люди стали чересчур паниковать» и «немного бояться».