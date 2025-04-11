Задержанных в Тунисе россиян решили освободить

Адвокат Хаджри: Судья решил освободить 11 задержанных в Тунисе россиян

Адвокат Олфа Хаджри заявила, что следственный судья принял решение об освобождении 11 граждан России, задержанных в 2024 году в Тунисе. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Хаджри, россияне официально освобождены. Посольство России в Тунисе пока не прокомментировало эти данные.

Группу российских туристов задержали в Тунисе в декабре 2024 года. Они должны были вместе поехать в селение Кассерин возле границы с Алжиром, чтобы посмотреть на античную архитектуру, однако перестали выходить на связь.

Позже выяснилось, что россияне близко подошли к объектам «чувствительной инфраструктуры», в том числе принадлежащим Минобороны республики.

