Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:44, 12 апреля 2025Мир

Пресс-секретарь Белого дома помолилась перед брифингом

Пресс-секретарь Белого дома Левитт прочитала молитву перед брифингом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт . Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прочитала молитву перед брифингом. Видеозапись опубликовали «Известия».

На кадрах чиновница с коллегами помолилась перед тем, как выйти к журналистам.

«Боже Иисус, дай нам сил, знаний и способности донести наше слово, получить удовольствие и не терять уверенности в тебе, Иисус. Аминь!» — обратилась к Всевышнему Левитт.

В марте госсекретарь США Марко Рубио появился в эфире с пепельным крестом на лбу. Глава Госдепа с католическим знаком на лице дал интервью Fox News.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил действие санкций против России

    Африканская республика захотела получить признание Трампа

    Ученые заявили, что нашли под пирамидами легендарный загробный мир и библиотеку атлантов. Что не так с их исследованием?

    Врачи впервые в мире пересадили мужчине чужие сперматозоиды. Зачем они это сделали и как это поможет победить бесплодие?

    «Вашингтон» без Овечкина проиграл с рекордным счетом в сезоне

    Военкор сообщил о ликвидации майора ВСУ при ударе по командному пункту в Сумской области

    Тело подростка нашли на ж/д путях в Москве

    Симоньян раскрыла отношение Трампа к Украине

    Пресс-секретарь Белого дома помолилась перед брифингом

    Студент поджег четыре автомобиля полиции после общения с неизвестным в Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше