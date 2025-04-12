Пресс-секретарь Белого дома помолилась перед брифингом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прочитала молитву перед брифингом. Видеозапись опубликовали «Известия».
На кадрах чиновница с коллегами помолилась перед тем, как выйти к журналистам.
«Боже Иисус, дай нам сил, знаний и способности донести наше слово, получить удовольствие и не терять уверенности в тебе, Иисус. Аминь!» — обратилась к Всевышнему Левитт.
В марте госсекретарь США Марко Рубио появился в эфире с пепельным крестом на лбу. Глава Госдепа с католическим знаком на лице дал интервью Fox News.