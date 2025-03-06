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10:37, 6 марта 2025Мир

Госсекретарь США появился в эфире с пепельным крестом на лбу

Госсекретарь США Рубио появился в эфире Fox News с пепельным крестом на лбу
Семен Александров (редактор)

Кадр: Fox News

Госсекретарь США Марко Рубио появился в эфире с пепельным крестом на лбу. Глава Госдепа с католическим знаком на лице дал интервью Fox News.

«Пепельный крест» наносится людьми в Пепельную среду — день начала Великого поста в латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей. Крест символизирует «принадлежность человека Иисусу Христу» и олицетворяет его скорбь о своих грехах.

В эфире Рубио заявил, что Украине не стоит подрывать усилия США по урегулированию конфликта. Госсекретарь отметил, что на переговорах в Саудовской Аравии делегация РФ выразила готовность обсуждать урегулирование.

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